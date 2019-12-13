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Вандалы оставили стратегический объект без связи

Комментариев: 4
Вандалами оказались жители города Обухов и Украинка.
Вандалы оставили стратегический объект без связи
© kv.npu.gov.ua
Фото 1/4
  • На Трипольской ТЭС украли кабель
  • На Трипольской ТЭС украли кабель
  • На Трипольской ТЭС украли кабель
  • На Трипольской ТЭС украли кабель
Вандалы оставили стратегический объект без связи
На Трипольской ТЭС украли кабель
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В Киевской области неизвестные проникли на территорию Трипольской ТЭС, где срезали телефонный кабель. В результате оказалась прервана связь со всей теплоэлектростанцией.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

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Злоумышленников задержали сотрудники охраны ТЭС, после того как на станции сработала сигнализация. Вандалами оказались жители города Обухов и Украинка 30-40 лет. Выяснилось, что злоумышленники проникли в бетонные колодцы связи, где демонтировали телефонный кабель. Похищенные провода нашли во время обыска у них в машине.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Как сообщалось, в июле в Киеве украли кабеля правительственной связи на 20 тысяч.

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Теги: кража, кабель, вандалы, ТЭС, Киевская область
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Комментариев (4)
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asfd0    13.12.2019, 15:59
Оценка:  -5
asfd0
Да ладно, кто сейчас пользуется стационарными телефонами.
Woodbrother    13.12.2019, 16:13
Оценка:  +3
Woodbrother
Во время войны мобилки элементарно глушатся. Должна быть дублирующяя связь. В Швеции когда то катастрофа произошла на железной дороге. Во время военных учений самолет РЭБ случайно подавил GSM и тем самым прервал связь между диспетчерами двух ЖД станций.
VSHIVANKA    13.12.2019, 15:55
Оценка:  -4
VSHIVANKA
В РОССИИ ПОДОБНОЕ В 90 Х ПРОИСХОДИЛО.....
Woodbrother    13.12.2019, 16:14
Оценка:  +3
Woodbrother
НА РОССИИ ПОДОБНОЕ ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ,НАЧИНАЯ С 1991 ГОДА, ПРОСТО ЖРАТЬ НЕЧЕГО И ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ, ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ
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