Вандалы оставили стратегический объект без связи

Вандалами оказались жители города Обухов и Украинка.

В Киевской области неизвестные проникли на территорию Трипольской ТЭС, где срезали телефонный кабель. В результате оказалась прервана связь со всей теплоэлектростанцией.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

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Злоумышленников задержали сотрудники охраны ТЭС, после того как на станции сработала сигнализация. Вандалами оказались жители города Обухов и Украинка 30-40 лет. Выяснилось, что злоумышленники проникли в бетонные колодцы связи, где демонтировали телефонный кабель. Похищенные провода нашли во время обыска у них в машине.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Как сообщалось, в июле в Киеве украли кабеля правительственной связи на 20 тысяч.

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