Минтериторий не выполнило задание президента по преодолению коррупции в ГАСИ, - СМИ

“Еще 2 сентября 2019 президент Зеленский призвал премьер-министра Гончарука ликвидировать масштабные коррупционные схемы в ряде органов государственной власти

“Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти - Госгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, “Укртрансбезопасность“ и “Укравтодор“. Срок - до 1 января 2020 года, но если можно, то сделать это раньше“, - подчеркнул Зеленский.

До новогодних праздников остаются две недели, поэтому проанализируем, как соответствующие министры в правительстве Гончарука проявили управленческий опыт и обновили подчиненные им центральные органы власти“, - говорится в статье.

Согласно анализу издания, единственным органом, где не удалось достичь сколько-нибудь успехов на ниве преодоления коррупции, оказалась ГАСИ.

“В Госархстройинспекции все интереснее - выполнение обязанностей председателя продолжает осуществлять директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александр Строкач, который работает в ГАСИ с 2012 года - то есть знаком и был причастен ко всем коррупционных схемам еще во времена президентства Януковича. Именно из-за этого относительно возле Госархстройинспекции проходят митинги, звучит возмущение активистов фейковыми перезагрузками органа“, - пишут СМИ.

По их данным, несмотря на смену власти, при молчаливом согласии Министерства развития общин и территорий ГАСИ допускает строительство объектов с существенными нарушениями по всей стране. Буквально в каждом регионе страны можно найти примеры, указывающие на сознательную бездеятельность руководителей ГАСИ.

“Даже бывший народный депутат от ВО “Свобода“ и активист Игорь Мирошниченко заявил, что после назначения в. о. председателя ГАСИ Александра Строкача коррупции в ведомстве стало больше. По его словам, примером реализации одной из схем стала ситуация с выдачей разрешения на строительство двух многоэтажек в Киеве по адресам ул. Кудряшова, 8 и ул. Кудряшова, 10, на месте старых общежитий. Экс-нардеп начал вместо инспекторов и руководства ГАСИ посещать сомнительные строительные площадки и рассказывать о явных схемах в своем видеблоге“, - говорится в статье.

Отметим, что месяц назад, Александра Строкача пытались выбрать победителем конкурса на главу ГАСИ, но такое токсическое назначение приобрело широкую огласку.

“По словам нардепа Александра Дубинского, новоизбранный председатель ГАСИ Александр Строкач является человеком, который “имеет непосредственное отношение к предыдущему руководителю ГАСИ Алексею Кудрявцеву“. При этом, последний включил антикризисный пиар “на максималках“. Так, коррупционный хамелеон за забором реформаторства снова выстраивает коррупционную многоэтажную пирамиду. И это при том, что за министром развития общин и территорий Украины Аленой Бабак, в отличие от других своих коллег, закреплен только один орган власти - собственно ГАСИ. Но и с одним органом она не может или не желает справиться“, - констатирует издание.