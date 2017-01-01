Суд признал Сытника виновным в коррупции

Служители Фемиды решили судьбу главы НАБУ.

Апелляционный суд Ровенской области признал виновным директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в совершении коррупционного правонарушения.

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Сообщается, что Сытник не задекларировал отдых на охотничьей базе в Ровенской области. Один уикенд Сытника стоит порядка 100 тыс. гривен.

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По данным СМИ, глава НАБУ отдыхал на этой охотничьей базе 4-5 раз. При этом сам чиновник в суд не пришел. Он участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Ну что, во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры". Директор НАБУ Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде. Господин президент, что будете делать? - написала Сарган.

В сети также появилось видео из зала суда. На ролике судья зачитывает приговор.

Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит, - зачитал судья.

Напомним, ранее Луценко заявлял, что Сытник пытался помочь Клинтон. Экс-глава Генпрокуратуры сделал новое заявление по делу Манафорта о вмешательстве главы НАБУ в американские выборы.

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