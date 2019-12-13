Стало известно, сколько заработали Зеленский и члены его команды

Заработная плата президента осталась прежней, однако размер выплат немного вырос у Богдана и некоторых заместителей.

У Петра Порошенко зарплата также составляла 28 тысяч гривен УП

Заработная плата президента Украины Владимира Зеленского в ноябре 2019 года составила 28 тысяч гривен. Его зарплата остается стабильной, премий и надбавок президент не получает. Об этом пишет УП.

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Заработная плата главы Офиса президента Андрея Богдана выросла по сравнению с предыдущим месяцем (39 258 грн). В ноябре Богдан должен был получить 46 021 грн. При этом Украинские Новости сообщают, что Богдана лишили заработной платы в ноябре.

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов в ноябре получил 19 591 грн, Юрий Костюк - 35149 грн, Кирилл Тимошенко - 36128 грн, Андрей Смирнов - 37273 грн.

Ранее министр юстиции высказал недовольство из-за своей зарплаты. Чиновник хотел бы получать не менее 80 000 грн.

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