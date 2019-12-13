В РФ пытались переправить контрабандой запчасти к Ан-72 и АН-74

Сотрудники СБУ предотвратили незаконный вывоз запчастей для военных самолетов.

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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“Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту “Киев“, - сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, оборудование планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз должен был поступить в Россию через третьи страны.

Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта “Киев“, а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

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Исполнителю сделки сообщено подозрение по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам ssu.gov.ua

Как сообщалось 6 ноября, СБУ задержала контрабандистов, сбывавших в РФ детали для боевых самолетов.

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