Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича

Появились новые детали дела денег Януковича.

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Швейцария еще на год заморозила активы беглого Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения в размере 70 млн швейцарских франков (71,2 млн долларов).

Об этом говориться в сообщении посольства Швейцарии в Украине.

Федеральный совет принял решение продлить на предупредительное замораживание активов экс-президента Виктора Януковича и его окружения, - сообщили в посольстве.

Известно, что данное решение было принято с целью дальнейшего судебного сотрудничества Украины со Швейцарией.

Ведется несколько уголовных разбирательств в отношении основных заинтересованных лиц и различные процедуры взаимной правовой помощи между Швейцарией и соответствующей страной. Что касается возможной реституции, постановления Суда о незаконном происхождении активов в соответствующей стране еще не вынесены. Поэтому было решено продлить профилактическое замораживание активов на один год, - сказано в решении Федерального совета Швейцарии.

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Напомним, по "долгу Януковича" начались слушания Лондоне. Слушания будут проходить 9-12 декабря.

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