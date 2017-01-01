Корнейчук назначен главой департамента кибербезопасности СБУ

Соответствующий указ подписан президентом.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Корнейчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ главы государства №904/2019 от 13 декабря опубликован пресс-службой Офиса президента.

Назначен начальник Департамента защиты госинтересов в сфере информационной безопасности president.gov.ua

Напомним, указом №886/2019 от 5 декабря Зеленский уволил с этой должности Николая Кулешова, которого назначил на нее 9 августа того же года.

Как сообщалось 27 ноября, СБУ пресекла вывоз танковых двигателей из Украины.

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