СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки

Наркотики шли транзитом из Украины в Россию.

Члены международной преступной группировки завозили крупные партии наркотиков из Южной Америки в Украину, а потом отправляли в Россию. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

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Оперативники СБУ задержали в Киеве нескольких участников банды, которые курировали пересылку наркотических веществ. Среди задержанных — граждане Украины и РФ.



Во время обысков, правоохранители изъяли у подозреваемых 6 кг психотропного вещества гармалина.



На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в СБУ рассказали, что ФСБ РФ пыталась внедрить своего агента в ряды ВСУ под Харьковом.

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