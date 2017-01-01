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СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки

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Наркотики шли транзитом из Украины в Россию.
Оперативники изъяли 6 кг гармалина
Оперативники изъяли 6 кг гармалина
ssu.gov.ua

Члены международной преступной группировки завозили крупные партии наркотиков из Южной Америки в Украину, а потом отправляли в Россию. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ. 

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Оперативники СБУ задержали в Киеве нескольких участников банды, которые курировали пересылку наркотических веществ. Среди задержанных — граждане Украины и РФ. 

Во время обысков, правоохранители изъяли у подозреваемых 6 кг психотропного вещества гармалина.

На данный момент продолжаются следственные действия.

ssu.gov.ua

Напомним, в СБУ рассказали, что ФСБ РФ пыталась внедрить своего агента в ряды ВСУ под Харьковом.

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Теги: Наркотики, СБУ, контрабанда
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