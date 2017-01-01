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Львовский полицейский вымогал у призывника взятку за уклонение

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"Свободу" от службы в армии правоохранитель оценил в 3 тыс. евро.
Разоблачена схема получения неправомерной выгоды от призывников
Разоблачена схема получения неправомерной выгоды от призывников
ssu.gov.ua

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Во Львовской области инспектор управления кадрового обеспечения ГУ Нацполиции вымогал от призывника за содействие в уклонении от военной службы три тысячи евро. Сотрудники СБУ задержали полицейского с поличным.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Инспектор по особым поручениям отдела профессионального обучения совместно с должностным лицом районного военного комиссариата наладили механизм получения неправомерной выгоды от призывников. За несколько тысяч евро они “признавали“ мужчин непригодными к службе.

Задержали инспектора полиции в центре Львова во время получения очередной взятки.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности его сообщника.

Как сообщалось 8 ноября, военкому Ялты сообщено о подозрении за принуждение крымчан служить в армии оккупанта.

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Теги: армия, ВСУ, призыв, уклонение, взятка, Львов
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