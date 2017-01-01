В Красный Крест обратились 750 человек, чьи родные пропали на Донбассе

Проблему поиска пропавших обсудили в Офисе президента Украины.

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В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на Донбассе. Такие данные были озвучены в Офисе Президента Украины на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), сообщает президентская пресс-служба.

Координатор рабочей группы Николай Колесник отметил, что Красный Крест — это единственная международная организация, которая может проводить полноценную работу по поиску пропавших без вести и гражданских заложников.

Очень хотелось бы, чтобы международные институты не ограничивались психологической помощью, проведением тренингов. Сегодня вы — единственная организация, которая может влиять на ситуацию там, искать без вести пропавших и заниматься теми, кто находится за решеткой, — это гражданские заложники и пленные. Мы очень надеемся на вас, — сказал Колесник.

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Он отметил, что важно выяснить ситуацию по возврату тела погибшего в плену воина Романа Беспалого и назвал недопустимым случай, когда правоохранители объявили в розыск пропавшего без вести военнослужащего Руслана Сугака по подозрению в совершении убийства.

Указано, что представители рабочей группы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением поздравить с новогодними праздниками каждого гражданского заложника, пленного и политического заключенного в РФ, Крыму и в ОРДЛО, чтобы они почувствовали, что их помнят на высшем уровне в государстве.

Напомним, под окнами Офиса президента устроят каток. Размеры катка составят 12 на 24 метра.

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