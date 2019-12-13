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Украинский сайт "Миротворец" внесёт в черные списки российских журналистов

Комментариев: 3
Сайт "Миротворец" внесёт в "Чистилище" журналистов известных российских СМИ.
Сайт Миротворец
Сайт Миротворец
twitter.com

Украинский интернет ресурс “Миротворец“ намерен “без суда и следствия“ вносить в черный список известных представителей российских СМИ. Об этом сообщается на их сайте

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В “Чистилище“ попали журналисты таких известных ресурсов как Первый канал, Россия-1, НТВ, Мир, Звезда, Life News, Russia Today и Россия-24.

Скриншот
Скриншот
twitter.com

Напомним, пропагандистов “Звезды” внесут в базу Миротворц

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Теги: Миротворец, СМИ
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    13.12.2019, 18:03
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Давно пора!
SEMPENTY    13.12.2019, 17:57
Оценка:  -1
SEMPENTY
Этот миротворец всех задрал уже. У них каждый кто не нацист тот в миротворце.
nelci    13.12.2019, 17:56
Оценка:  +2
nelci
Когда уже наступит время, что мы увидим сам скандальный сайт в судебном реестре...
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