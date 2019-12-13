Украинский сайт "Миротворец" внесёт в черные списки российских журналистов

Сайт "Миротворец" внесёт в "Чистилище" журналистов известных российских СМИ.

Украинский интернет ресурс “Миротворец“ намерен “без суда и следствия“ вносить в черный список известных представителей российских СМИ. Об этом сообщается на их сайте.

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В “Чистилище“ попали журналисты таких известных ресурсов как Первый канал, Россия-1, НТВ, Мир, Звезда, Life News, Russia Today и Россия-24.

Скриншот twitter.com

Напомним, пропагандистов “Звезды” внесут в базу Миротворц

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