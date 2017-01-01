В Мукачево открыли дело против клоуна, который пугал людей

Прокуратура зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 300 УК Украины - изготовление и распространение видео, вероятно, пропагандирующего культ насилия и жестокости.

Читай также: Клоун спровоцировал массовую драку на круизном судне Правоохранители проводят досудебное расследования по факту появившихся в интернете видео, где мужчина, разукрашенный под клоуна Пеннивайза из экранизаций книги Стивена Кинга “Оно“, пугает людей на улицах Мукачево, пишет Правоохранители проводят досудебное расследования по факту появившихся в интернете видео, где мужчина, разукрашенный под клоуна Пеннивайза из экранизаций книги Стивена Кинга “Оно“, пугает людей на улицах Мукачево, пишет Mukachevo net.

Хотя, организаторы такого “перфоманса“ отмечают в сети, что не пугают стариков и детей, и вообще снимают ролики для поднятия настроения, действиями шутников заинтересовалась полиция.

Так, прокуратура зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 300 УК Украины - изготовление и распространение видео, вероятно, пропагандирующего культ насилия и жестокости.

Читай также: Американский журнал изобразил Трампа свиньей Досудебное расследование будет осуществлять следственный отдел полиции Мукачевского ОП ГУНП в Закарпатской области. Досудебное расследование будет осуществлять следственный отдел полиции Мукачевского ОП ГУНП в Закарпатской области.

Сейчас в сети уже есть несколько роликов с клоуном из Мукачево. На видео видно, что в целом, ролики постановочные.