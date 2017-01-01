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В Мукачево открыли дело против клоуна, который пугал людей

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Прокуратура зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 300 УК Украины - изготовление и распространение видео, вероятно, пропагандирующего культ насилия и жестокости.
Клоун пугал людей на улицах Мукачево
Клоун пугал людей на улицах Мукачево
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Правоохранители проводят досудебное расследования по факту появившихся в интернете видео, где мужчина, разукрашенный под клоуна Пеннивайза из экранизаций книги Стивена Кинга “Оно“, пугает людей на улицах Мукачево, пишет Mukachevo net. 
 
Хотя, организаторы такого “перфоманса“ отмечают в сети, что не пугают стариков и детей, и вообще снимают ролики для поднятия настроения, действиями шутников заинтересовалась полиция.
 
Так, прокуратура зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 300 УК Украины - изготовление и распространение видео, вероятно, пропагандирующего культ насилия и жестокости.
 
 

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Досудебное расследование будет осуществлять следственный отдел полиции Мукачевского ОП ГУНП в Закарпатской области.
 
Сейчас в сети уже есть несколько роликов с клоуном из Мукачево. На видео видно, что в целом, ролики постановочные.
 

Напомним, оппозиционный нардеп Кива пришел в Раду в маске Джокера. Душераздирающие фотографии появились в Сети.

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Теги: Мукачево, полиция, клоун, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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