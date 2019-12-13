На Волыни депутат растлил 15-летнюю соседку

Злоумышленник воспользовался случаем, когда девочка осталась дома одна.

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Прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из городских советов региона о подозрении в незаконном проникновении в жилище и развращении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Волынской прокуратуры.

В начале августа текущего года депутат местной общины проник в жилой дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

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В уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка. Изнасилование произошло, когда жена преступника находилась за границей. Он заманил двух 7-летних девочек в дом сладостями.

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