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На Волыни депутат растлил 15-летнюю соседку

Комментариев: 1
Злоумышленник воспользовался случаем, когда девочка осталась дома одна.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

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Прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из городских советов региона о подозрении в незаконном проникновении в жилище и развращении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Волынской прокуратуры.

В начале августа текущего года депутат местной общины проник в жилой дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

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В уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине педофил получил срок за развращение 7-летнего ребенка. Изнасилование произошло, когда жена преступника находилась за границей. Он заманил двух 7-летних девочек в дом сладостями.

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Теги: педофил, прокуратура, Волынская область, депутат
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Комментариев (1)
bertal    13.12.2019, 17:45
Оценка:  +1
bertal
Депутат-слово которое скоро будут ассоциировать со словом извращенец и крыса(воруют у народа)))
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