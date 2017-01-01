Взяли на горячем: на Херсонщине за взятку задержали депутата облсовета

Депутат вымогал более 200 000 гривен "долга".

Полиция на горячем задержала депутата Херсонского областного совета, который вымогал более 200 000 гривен “долга“. Мужчину задержали во время передачи первого транша в размере 100 00 гривен. Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Херсонской области.

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Сообщается, что депутат, совместно с сообщниками, смог организовать коррупционную схему. Несуществующие долги выбивали у сотрудников предприятия, директором которого являлся сам депутат.

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