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Взяли на горячем: на Херсонщине за взятку задержали депутата облсовета

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Депутат вымогал более 200 000 гривен "долга".
Задержание депутата Херсонского облсовета
Задержание депутата Херсонского облсовета
ГУНП в Херсонской области/Facebook

Полиция на горячем задержала депутата Херсонского областного совета, который вымогал более 200 000 гривен “долга“. Мужчину задержали во время передачи первого транша в размере 100 00 гривен. Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Херсонской области. 

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Сообщается, что депутат, совместно с сообщниками, смог организовать коррупционную схему. Несуществующие долги выбивали у сотрудников предприятия, директором которого являлся сам депутат.

Взяли на горячем: в Херсоне за взятку задержали депутата...
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Напомним, суд Херсона отпустил под домашний арест Крымского “единоросса“ Кучерявого.

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Теги: Херсон, полиция, депутат, задержание
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