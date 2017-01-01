Взяли на горячем: на Херсонщине за взятку задержали депутата облсовета
Полиция на горячем задержала депутата Херсонского областного совета, который вымогал более 200 000 гривен “долга“. Мужчину задержали во время передачи первого транша в размере 100 00 гривен. Об этом сообщили в пресс-центре ГУНП в Херсонской области.
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Сообщается, что депутат, совместно с сообщниками, смог организовать коррупционную схему. Несуществующие долги выбивали у сотрудников предприятия, директором которого являлся сам депутат.
Напомним, суд Херсона отпустил под домашний арест Крымского “единоросса“ Кучерявого.
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