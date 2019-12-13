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Генштаб отстранил полковника, который заявлял о реинтеграции с сепаратистами

Комментариев: 1
Полковника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за его высказываний о реинтеграции с сепаратистами .
Полковник Алексей Ноздрачев
Полковник Алексей Ноздрачев
Скриншот

Полковник Алексей Ноздрачев, занимающий должность начальника управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за высказываний о реинтеграции с сепаратистими и вооруженными силами РФ. Об этом сообщила военная служба правопорядка ВСУ в Facebook

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Как сообщается, полковника отстранили из-за высказываний о готовности ВСУ к реинтеграции с сепаратистами “ЛНР“ и “ДНР“, а также с вооруженными силами РФ.

На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей, - пишет военная служба правопорядка ВСУ.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, полковник ВСУ извинился за скандальное заявление о ветеранах АТО и наемниках “ЛДНР

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Теги: ВСУ, Донбасс, ООС
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Комментариев (1)
bertal    13.12.2019, 18:23
Оценка:  0
bertal
Потом дадут, звание героя. но потом) после подписания ЗЕ особого статуса Донецка и Луганска
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