Генштаб отстранил полковника, который заявлял о реинтеграции с сепаратистами
Полковник Алексей Ноздрачев, занимающий должность начальника управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за высказываний о реинтеграции с сепаратистими и вооруженными силами РФ. Об этом сообщила военная служба правопорядка ВСУ в Facebook.
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Как сообщается, полковника отстранили из-за высказываний о готовности ВСУ к реинтеграции с сепаратистами “ЛНР“ и “ДНР“, а также с вооруженными силами РФ.
На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей, - пишет военная служба правопорядка ВСУ.
Напомним, полковник ВСУ извинился за скандальное заявление о ветеранах АТО и наемниках “ЛДНР
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