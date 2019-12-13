Генштаб отстранил полковника, который заявлял о реинтеграции с сепаратистами

Полковника ВСУ отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за его высказываний о реинтеграции с сепаратистами .

Полковник Алексей Ноздрачев, занимающий должность начальника управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей из-за высказываний о реинтеграции с сепаратистими и вооруженными силами РФ. Об этом сообщила военная служба правопорядка ВСУ в Facebook.

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Как сообщается, полковника отстранили из-за высказываний о готовности ВСУ к реинтеграции с сепаратистами “ЛНР“ и “ДНР“, а также с вооруженными силами РФ.

На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей, - пишет военная служба правопорядка ВСУ.

Скриншот facebook.com

Напомним, полковник ВСУ извинился за скандальное заявление о ветеранах АТО и наемниках “ЛДНР

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