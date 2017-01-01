Зарубил экс-жену топором: В Днепре судят мужчину

Встреча бывших супругов закончилась кровавой драмой.

Читай также: Женщина закормила дочь сухим молоком до смерти

В Днепре прокуратура передала в суд дело об убийстве 50-летним мужчиной своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, в сентябре во время встречи в доме у обвиняемого между бывшими супругами возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил использовать в споре топор в качестве последнего аргумента. Этим оружием он нанес бывшей жене несколько ударов, после чего женщина умерла практически сразу.

Читай также: За убийство курицы украинца осудили на 5 лет

Спустя три месяца дело дошло до суда. Мужчину будут судить за умышленное убийство.

Напомним, в Таиланде подросток убил отца, когда тот попросил его прервать видеоигру. После этого убийца сел на мотоцикл и поехал в ближайший клуб, где продолжил играть онлайн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.