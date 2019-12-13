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Трое погибших: На Черниговщине крупное ДТП

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В Черниговской области на трассе не разминулись две легковушки.
Трое погибших: На Черниговщине крупное ДТП
© cn.npu.gov.ua
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Трое погибших: На Черниговщине крупное ДТП
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В пятницу, 13 декабря, на трассе Чернигов — Мена произошло ДТП, в котором три человека погибли, еще трое получили травмы. Об этом сообщили в Черниговском областном управлении полиции.

По информации правоохранителей, авария случилась около 9 часов утра. Автомобили ВАЗ-21 099 и Renault Logan столкнулись неподалеку от поселка Березна. Трое мужчин погибли, двух женщин и мужчину госпитализировали.

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На месте работали следственно-оперативная группа Менского отдела полиции, группа быстрого реагирования, медики. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, пассажирка автобуса погибла в жуткой аварии на Тернопольщине. Женщина вылетела через лобовое стекло и попала под колеса.

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Теги: Черниговская область, ДТП, смерть, полиция
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Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    13.12.2019, 18:33
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Главное, что приехали бийци швидкого реагування, вопрос на х у я?
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