Хакеры сливали данные украинских ветеранов-пациентов психбольницы

В публичном доступе оказались личные данные 623 ветеранов.

Российские хакеры распространяли личную информацию ветеранов АТО, которые лечились в психиатрической больнице Днепропетровской области. Об этом сообщает общественная организация “Форпост“.

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В руки хакеров попали персональные данные 623 ветеранов АТО. Информация была опубликовано в интернете вместе с именами и номерами удостоверений УБД.

По словам общественников, на данный момент реакции со стороны украинских спецслужб не было.

Стоит напомнить, что публикация подобной информации — это прямое нарушение прав пациентов, которые закреплены в ряде международных документов. Европейская хартия прав пациентов гарантирует, что каждый имеет право на конфиденциальность личной информации, включая информацию о своем состоянии здоровья и возможных диагностические или терапевтические процедуры, а также на защиту своей приватности во время проведения диагностических осмотров, - отметили общественники.





Хакеры сливают личные данные военных ГО "Форпост"/Facebook

Напомним, хакеры пытались взломать сайт президента Украины.

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