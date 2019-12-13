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Хакеры сливали данные украинских ветеранов-пациентов психбольницы

Комментариев: 4
В публичном доступе оказались личные данные 623 ветеранов.
Хакеры сливают личные данные военных
Хакеры сливают личные данные военных
ГО "Форпост"/Facebook

Российские хакеры распространяли личную информацию ветеранов АТО, которые лечились в психиатрической больнице Днепропетровской области. Об этом сообщает общественная организация “Форпост“.  

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В руки хакеров попали персональные данные 623 ветеранов АТО. Информация была опубликовано в интернете вместе с именами и номерами удостоверений УБД.

По словам общественников, на данный момент реакции со стороны украинских спецслужб не было.

Стоит напомнить, что публикация подобной информации — это прямое нарушение прав пациентов, которые закреплены в ряде международных документов. Европейская хартия прав пациентов гарантирует, что каждый имеет право на конфиденциальность личной информации, включая информацию о своем состоянии здоровья и возможных диагностические или терапевтические процедуры, а также на защиту своей приватности во время проведения диагностических осмотров, - отметили общественники.


 

Хакеры сливают личные данные военных
Хакеры сливают личные данные военных
ГО "Форпост"/Facebook
Напомним, хакеры пытались взломать сайт президента Украины.

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Теги: Хакеры, ветераны, Днепр, психбольница
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Комментариев (4)
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Антибес    13.12.2019, 19:25
Оценка:  +1
Антибес
А разве бывают другие"вытираны"?Психич ески здоровый человек не пойдёт воевать за деньги и льготы УБД,зная что с большой долей вероятности это всё ему может не пригодиться.Моральный аспект про убийства украинцев,опустим.)))))
Л_о_л_а    13.12.2019, 19:17
Оценка:  +2
Л_о_л_а
есть в интернете эти списки, только там не только ветераны АТО. но и чернобыльцы и ветераны Афганистана...кто-то просто выложил весь реестр
VVTF2wtf_uebok    13.12.2019, 19:12
Оценка:  +2
VVTF2wtf_uebok
Там сливать нечего процентов 99.9% е б а н у т ы х на голову, что там сливать? Адекватный человек никогда в эту помойку на пойдёт, только патологический дебил
Rangol    13.12.2019, 19:05
Оценка:  +1
Rangol
В этом нет никакого секрета, каждый участник АТО психбольной. Слава героям!
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