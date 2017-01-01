В Черкасской области назначили нового прокурора

Александр Воронин до назначения на должность прокурора Черкасчины работал заместителем прокурора Черновицкой области.

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак представил нового главу прокуратуры Черкасской области. Им стал Александр Воронина. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в пятницу, 13 декабря.

Виктор Трепак отметил, что задачей новой прокуратуры является профессиональное отстаивание законности и справедливости, которых ждет гражданское общество. Ключевыми приоритетами для органов прокуратуры Черкасской области он назвал борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Также он отметил, что Воронин обладает достаточным опытом, знаниями, профессиональными и волевыми качествами для решения поставленных задач в сотрудничестве с другими правоохранительными органами региона.

В свою очередь, Александр Воронин отметил, что вместе с коллективом приложит максимум усилий для восстановления доверия общества в прокуратуру и повышение авторитета правоохранительных органов.

Отметим, Александр Воронин работает в органах прокуратуры с 1999 года. Работал на должностях прокурора, следователя, а также на руководящих должностях в органах прокуратуры Тернопольской и Львовской области, военной прокуратуры Западного региона Украины, а также заместителя прокурора Ровенской области. До назначения на должность прокурора Черкасской области работал заместителем прокурора Черновицкой области.

Накануне был представлен новый прокурор Полтавской области. Новоназначенным прокурором Полтавщины стал Ярослав Голинский. Он пообещал выполнить все задачи ГПУ.

Напомним, в сентябре вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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