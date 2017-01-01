"Слуга народа" хочет запретить депутатам употреблять оскорбительные выражения

Партия "Слуга народа" внесла законопроект, который наклабывает ответственность на депутатов за употребление оскорбительных выражений.

За оскорбительные выражения в адрес коллег могут лишать права присутствовать на пленарных заседаниях сроком до 5 дней. Ввести такие “санкции“ предложили депутаты от партии “Слуга народа“. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Нардепам хотят запретить использовать выражения оскорбляющие коллег: по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и прочих убеждений, возраста, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного, материального положения, места проживания, языковых и прочих признаков.

Депутат, в чей адрес прозвучали такие оскорбления или были совершены дискриминационные действия, имеет право обратиться в Регламентный комитет Рады с жалобой на коллегу. В случае положительного решения Регламентного комитета Верховная Рада получает право без обсуждения отстранить народного депутата, который тем или иным образом проявил неуважение, от участия в пленарных заседаниях сроком до пяти дней.

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