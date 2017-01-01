Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Слуга народа" хочет запретить депутатам употреблять оскорбительные выражения

Комментариев: 0
Партия "Слуга народа" внесла законопроект, который наклабывает ответственность на депутатов за употребление оскорбительных выражений.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
facebook.com

За оскорбительные выражения в адрес коллег могут лишать права присутствовать на пленарных заседаниях сроком до 5 дней. Ввести такие “санкции“ предложили  депутаты от партии “Слуга народа“. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. 

Читай также: Рада уменьшила штрафы за неофициальное трудоустройство

Нардепам хотят запретить использовать выражения оскорбляющие коллег: по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и прочих убеждений, возраста, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, гражданства, семейного, материального положения, места проживания, языковых и прочих признаков.

Депутат, в чей адрес прозвучали такие оскорбления или были совершены дискриминационные действия, имеет право обратиться в Регламентный комитет Рады с жалобой на коллегу. В случае положительного решения Регламентного комитета Верховная Рада получает право без обсуждения отстранить народного депутата, который тем или иным образом проявил неуважение, от участия в пленарных заседаниях сроком до пяти дней. 

Читай также: “Слуга“ в Раде радовалась “сексу на новом матрасе“

Напомним, Рада запретит коллекторам запугивать должников

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Верховная Рада, нардепы, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь