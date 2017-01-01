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Не хотел в школу: На Одесщине подросток инсценировал свое похищение

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Из-за конфликта с учителем школьник решил выдумать историю о своем похищении.
На Одесщине подросток инсценировал свое похищение
На Одесщине подросток инсценировал свое похищение
facebook МВД

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В пятницу, 13 декабря, в поселке Любашевка Одесской области в отделение полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что около 10:00 неизвестные мужчины пытались усадить ее сына в свой автомобиль и похитить, информирует пресс-служба региональной полиции.

На место происшествия были направлены полицейские. В ходе опроса свидетелей и просмотра записей с камеры наружного видеонаблюдения стало ясно: событие не подтвердилось. Тогда решили опросить шестиклассника в присутствии родителей и психолога. Мальчик признался, что историю с похищением придумал, чтобы не идти в школу из-за конфликта с одним из преподавателей.

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С ребенком и его матерью проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье “Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей“.

Напомним, во вторник в центре Киева похитили 12-летнюю девочку. Позднее выяснилось, что сообщение о похищении было ошибочным.

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Теги: похищение, Одесская область, полиция, школьник
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