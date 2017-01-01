В ЕС рассказали, где Украине еще нужно "подтянуться"

Как заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, Украина уже показала прогресс в евроинтеграции.

В обнародованном докладе Еврокомиссии по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС говорится, что в некоторых сферах Киеву еще нужно поработать для дальнейшего прогресса, сообщает в пятницу, 13 декабря, Укринформ.

"Новый президент, парламент и правительство Украины - все заявили о своей приверженности продолжению имплементации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. В обнародованном сегодня докладе ЕС отмечает, что на протяжении прошлого года Украина приняла важное законодательство по укреплению институтов, чего требуют украинские граждане. Но необходимо продолжать работу в дальнейшем, в частности по улучшению бизнес и инвестиционного климата ", - заявили в Еврокомиссии.

Как подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель, поражает факт, что Украина проводит существенные и важные реформы во время, когда под угрозой является ее независимость, территориальная целостность и суверенитет.

"Украина может продолжать рассчитывать на поддержку ЕС", - заверил высокий представитель ЕС.

Напомним, Кабмин хочет открыть онлайн-систему, где можно будет наблюдать выполнение властями шагов по евроинтегрции.

Еще сообщалось, что Верховная Рада одобрила внесение изменений и дополнений в приложение XXVII соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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