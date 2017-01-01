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На Донбассе сепаратисты 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ

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На Донбассе сепаратисты продолжают нарушать режим прекращения огня, с начала суток зафиксировано 4 обстрела.
Сепаратисты продолжают обстрелы на Донбассе
Сепаратисты продолжают обстрелы на Донбассе
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Сепаратисты продолжают систематический обстреливать позиции ВСУ. В пятницу, 13 декабря, зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

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Боевики ведут обстрел из стрелкового крупнокалиберного вооружения в направлении населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка и Крымское. По данным штаба запрещенное Минскими договоренностями вооружение боевики не применялось.

Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров “Нормандской четверки“ во Франции, - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский: Минские соглашения нужно изменить

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Теги: Донбасс, ООС, Обстрелы
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