На Донбассе сепаратисты 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ
Сепаратисты продолжают систематический обстреливать позиции ВСУ. В пятницу, 13 декабря, зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.
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Боевики ведут обстрел из стрелкового крупнокалиберного вооружения в направлении населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка и Крымское. По данным штаба запрещенное Минскими договоренностями вооружение боевики не применялось.
Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров “Нормандской четверки“ во Франции, - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский: Минские соглашения нужно изменить
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