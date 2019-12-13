Печерский суд отказал защите Кузьменко в отводе судьи Вовка

Доводы адвоката Влада Добоша сочли недостаточно убедительными.

Печерский суд столицы отклонил ходатайство защиты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об отводе судьи Павла Вовка. Такое решение было принято в ходе заседания по избранию меры пресечения для подозреваемой Юлии Кузьменко.

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Судья Светлана Шапотько сочла неубедительными доводы защиты Кузьменко. По ее мнению, заявления адвоката Влада Добоша о том, что судья Вовк ненавидит активистов Майдан “всеми фибрами души“ не является подтвержденным фактом.

Соратники Кудьменко встретили решение судьи криками “позор“.

Напомним, адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко потребовал отвода судьи Вовка

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