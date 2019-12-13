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Печерский суд отказал защите Кузьменко в отводе судьи Вовка

Комментариев: 4
Доводы адвоката Влада Добоша сочли недостаточно убедительными.
Заседание по избранию меры пресечения Юлии Кузьменко
Заседание по избранию меры пресечения Юлии Кузьменко
скриншот трансляции

Печерский суд столицы отклонил ходатайство защиты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об отводе судьи Павла Вовка. Такое решение было принято в ходе заседания по избранию меры пресечения для подозреваемой Юлии Кузьменко.

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Судья Светлана Шапотько сочла неубедительными доводы защиты Кузьменко. По ее мнению, заявления адвоката Влада Добоша о том, что судья Вовк  ненавидит активистов Майдан “всеми фибрами души“ не является подтвержденным фактом.

Соратники Кудьменко встретили решение судьи криками “позор“.

Напомним, адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко потребовал отвода судьи Вовка

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Теги: Кузьменко, убийство Шеремета, судья Вовк
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Комментариев (4)
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Л_о_л_а    13.12.2019, 20:03
Оценка:  +1
Л_о_л_а
когда эта тетка подписывалась на убийство. она что. не знала, что если дело раскроют, то ее посадят? пусть теперь отвечает за свое преступление....
colavova    13.12.2019, 20:02
Оценка:  -2
colavova
судья прессует адвокатов
Антибес    13.12.2019, 19:50
Оценка:  -2
Антибес
Этот конченый дебил Кузьменко"замазан"косве нными уликами по-полной программе.А там где косвенные улики,там недалеко и до улик прямых.Ясно одно:взяли именно тех.)))))
colavova    13.12.2019, 20:01
Оценка:  -2
colavova
"конченного дебила" зовут Юля)) дебил бля))
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