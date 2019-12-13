Украина пока не будет платить пенсии в ОРДЛО – Разумков

Пока отсутствует возможность отправлять людям деньги на оккупированную территорию.

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Украина пока не планирует выплачивать пенсии людям, проживающим на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы “Право на владу“.

Я думаю, что сейчас даже нет технической возможности отправить туда деньги. То есть отправить деньги туда возможность, пожалуй, есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые принудительно там находятся, — сказал Разумков.

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По словам спикера, для законопроекта по пенсиям для людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, сейчас не время.

Я надеюсь, мы сможем сделать так, что будем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины, — сказал он.

Напомним, президент рассказал, как будут повышать пенсии. Учитывать будут возрастные критерии.

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