Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина пока не будет платить пенсии в ОРДЛО – Разумков

Комментариев: 1
Пока отсутствует возможность отправлять людям деньги на оккупированную территорию.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков
кадр из видео

Читай также: Увеличение трудового стажа: кто в 2020 году сможет выйти на пенсию

Украина пока не планирует выплачивать пенсии людям, проживающим на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы “Право на владу“.

Я думаю, что сейчас даже нет технической возможности отправить туда деньги. То есть отправить деньги туда возможность, пожалуй, есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые принудительно там находятся, — сказал Разумков.

Читай также: Как украинцы могут увеличить будущую пенсию

По словам спикера, для законопроекта по пенсиям для людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, сейчас не время.

Я надеюсь, мы сможем сделать так, что будем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины, — сказал он.

Напомним, президент рассказал, как будут повышать пенсии. Учитывать будут возрастные критерии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пенсия, Разумков, ОРДЛО, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    13.12.2019, 20:02
Оценка:  0
Антибес
Идиот Неразумков,принудительно там никто не находится.Другое дело что там немало тех кто не имеет возможности уехать.Но это разные вещи.Не платите деньги-значит отказываетесь от людей там живущих.Значит лишь земля нужна?Хер в обе руки получите,а не землю!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь