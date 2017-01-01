Ситуация с правами человека в Крыму продолжает ухудшаться – ЕС

Аналитики Евросоюза констатируют прогрессирующее ухудшение ситуации на оккупированных Россией территориях.

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В 2019 году ситуация с правами человека в аннексированном Россией Крыму продолжала ухудшаться. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря докладе Еврокомиссии об имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в 2019 году, пишет Укринформ.

Так же, как в 2018 году, на полуострове ведутся систематические репрессии против лиц, которые противостоят оккупационным властям. Кроме того, продолжаются аресты, запугивания и преследования крымских татар. Также зарегистрированы нарушения основоположных прав, включая право на образование.

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Отдельно в ЕС отмечают грубые нарушения фундаментальных свобод на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины, включая умышленные убийства, противоправные заключения, насилие на сексуальной и гендерной почве, пытки, нарушение прав собственности. Свобода СМИ, а также свобода религий и верований также грубо нарушается на этих территориях.

Напомним, в ООН заявили о пытках и убийствах на Донбассе с обеих сторон. В свежем отчете ООН опубликованы случаи, имевшие место как на оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории.

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