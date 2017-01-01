Кабмин изменит порядок выдачи монетизированных субсидий

На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти.

Субсидии можно будет переводить в наличную форму Корреспондент.net

Льготники смогут менять форму получения субсидии в любой период, рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в пятницу, 13 декабря, пишет Укринформ.

"Министерство сейчас инициирует внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме для того, чтобы дать возможность льготникам не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона", - сказал он.

Принятие таких изменений позволит льготнику в любой период изменить форму предоставления льготы, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.

"На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020-го те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставления льгот - ред.), могли это сделать в любой момент" , - отметил замминистра.

С октября появились два варианта получения субсидий - в наличной и безналичной форме.

Наличная подразумевает возможность открытия счета в любом из уполномоченных банков или получать деньги в отделениях Укрпочты. Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии.

Также в октябре Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2019 году и в 2020 году принцип оформления субсидий останется неизменным.

Еще ранее правительство Украины приняло решение добавить 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме.

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