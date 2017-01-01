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Кабмин изменит порядок выдачи монетизированных субсидий

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На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти.
Субсидии можно будет переводить в наличную форму
Субсидии можно будет переводить в наличную форму
Корреспондент.net
 
Льготники смогут менять форму получения субсидии в любой период, рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в пятницу, 13 декабря, пишет Укринформ.
 
"Министерство сейчас инициирует внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме для того, чтобы дать возможность льготникам не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона", - сказал он.
 
Принятие таких изменений позволит льготнику в любой период изменить форму предоставления льготы, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.
 
"На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020-го те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставления льгот - ред.), могли это сделать в любой момент" , - отметил замминистра.
 
С октября появились два варианта получения субсидий - в наличной и безналичной форме. 
 
Наличная подразумевает возможность открытия счета в любом из уполномоченных банков или получать деньги в отделениях Укрпочты. Ранее Ощадбанк был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии.
 
Также в октябре Кабмин увеличил размер базовой нормы платы за услуги ЖКХ для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Нововведение вступит в силу с 1 мая 2020 года.
 
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2019 году и в 2020 году принцип оформления субсидий останется неизменным.
 
Напомним, в Минсоцполитики объяснили, почему субсидия на коммуналку выгоднее льгот.
 
Еще ранее правительство Украины приняло решение добавить 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме.

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Теги: помощь, льготы, субсидии, выплаты, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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