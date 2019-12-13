Сельский голова швырнул во львовскую официантку графином

Гнев чиновника вызвало то, что в кафе закончились шашлыки. Со злости он бросил в голову девушке стеклянный графин.

Сельский голова села Николаева, под Львовом, Иван Савчак швырнул стеклянным графином в голову официантке. Об этом инциденте в пятницу, 13 декабря, заявила потерпевшая официантка Ярина Кокор в сообществе Варта 1 на Facebook.

По ее словам, 10 декабря, около 11:00 утра, в кафе Чебуречная во Львове вошел клиент. Он заказал коньяк, а потом еще хотел заказать шашлык. Когда мужчина услышал, что шашлык закончился, сильно разозлился.

"Я сказала, что нет шашлыка и вернулась наливать пиво. Когда наливала пиво, то почувствовала резкую боль в височной области. Услышала, как что-то разбилось. Он бросил мне в голову графином", - рассказала официантка Ярина.

После этого девушка сразу вызвала полицию. Ярина Кокор рассказала, что клиент продолжал вести себя агрессивно даже после приезда полиции.

"Он кричал на полицейских и на меня, спрашивал, знаем ли мы, кто он такой? Полиция его забрала в участок, а я поехала в больницу снимать побои. Впоследствии ко мне в больницу приехали правоохранители, они уже установили личность нападавшего и сказали писать заявление на Ивана Васильевича Савчака", - рассказала Ярина Кокор журналистам.

Она также опубликовала фото заявления, которую она написала в Лычаковском отделении полиции.

51-летний Иван Савчак является сельским головой села Николаев Пустомытовского района с 2015 года.

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