В деле нацгвардейца Маркива наметился прогресс – Аваков

Аналитики Евросоюза констатируют прогрессирующее ухудшение ситуации на оккупированных Россией территориях.

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В деле нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии к 24 тюремного заключения за убийство на Донбассе итальянского журналиста, наметился некоторый прогресс. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба министерства.

Сегодня министр обсудил дело Маркива с уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия.

Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине, - заявил Аваков во время встречи.

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В свою очередь омбудсмен Денисова сообщила главе итальянской дипломатической миссии о своем обращении к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовича с призывом держать на контроле дело Маркива.

Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке, - сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, Украина подала апелляцию по делу Маркива. Апелляцию на решение итальянского суда о 24 годах заключения для украинского военного Виталия Маркива рассмотрят весной 2020 года.

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