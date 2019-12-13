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Озвучена цена на газ для населения в январе

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Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату.
Цена на газ составит 5,5 грн за кубометр
Цена на газ составит 5,5 грн за кубометр
 
Цена на газ для населения в январе 2020 составит 5,5 гривен за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона разные), пишет в пятницу, 13 декабря, пресс-центр Нафтогаза.
 
Укказанная цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
 
 
"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
 
Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании", - говорится в сообщении.
 
Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату - для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная  цена.
 
С 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.
 
Как сообщалось, Нафтогаз снизил цену природного газа для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на январь 2020 года.
 
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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Нафтогаз, цена, отопление, коммуналка, цена на газ, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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