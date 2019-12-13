Озвучена цена на газ для населения в январе
Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату.
Цена на газ для населения в январе 2020 составит 5,5 гривен за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона разные), пишет в пятницу, 13 декабря, пресс-центр Нафтогаза.
Укказанная цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
"Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании", - говорится в сообщении.
Потребители, которые хотят покупать газ по фиксированной цене с 1 января 2020 до конца сезона, не должны никуда обращаться или вносить предоплату - для них с 1 января автоматически начнет действовать гарантированная цена.
С 1 мая 2020 года цены на газ для населения будут полностью рыночными.
Как сообщалось, Нафтогаз снизил цену природного газа для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на январь 2020 года.
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