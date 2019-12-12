На Киевщине зафиксировали случаи ботулизма

Заболевания связывают с употреблением рыбных продуктов, которые попали на рынок с базы в Киеве.

В Киевской области зафиксировали несколько случаев ботулизма, которые связывают с употреблением рыбы, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что случаи ботулизма зафиксировали 11 декабря. Их причиной могло стать употребление рыбных продуктов в течение 21-22 ноября - скумбрии холодного копчения, скумбрии слабосоленой, брюшка лосося и мидий. Эти продукты были приобретены на рынке в поселке Иванков в Киевской области.

Стоит отметить, что на рынок эти рыбные продукты попали из Подольской продовольственной базы, которая расположена в Киеве на ул. Марка Вовчка, 21.

"С 12.12.2019 Главным управлением начаты внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) операторов рынка, осуществляющих оборот потенциально опасной для здоровья и жизни людей указанной рыбной продукции на территории Подольской продовольственной базы", - говорится в сообщении.

Ранее в Черкасской области мужчина попал в реанимацию с ботулизмом из-за копченой рыбы. Он съел копченого толстолобика домашнего приготовления, а через несколько дней состояние его здоровья резко ухудшилось.

Также сообщалось, что киевлянка скончалась от ботулизма в Черниговской области.

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