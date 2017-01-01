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На Закарпатье от взрывов газа пострадали люди

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По предварительным данным, вспыхнула газовая плита. 63-летнего мужчину было найдено вблизи с многочисленными тяжелыми ожогами.
 
В Закарпатской области произошли взрывы газа, из-за которых пострадали люди, сообщают в пятницу, 13 декабря, журналисты телеканала Sirius.
 
Первый случай произошел в селе Великие Лучки. По предварительным данным, вспыхнула газовая плита. 63-летнего мужчину было найдено вблизи с многочисленными тяжелыми ожогами. Жена пострадавшего призналась, что он имел привычку сначала включать газ, а потом зажигать спичку.
 
Второй случай произошел на улице Гулака Артемовского в Мукачево. Почти идентичные травмы получила 44-летняя женщина. Ее также доставили в реанимационное отделении.
 
В обоих случаях ожоги очень тяжелые.
 
 
Напомним, под Ровно произошел взрыв на предприятии, есть жертвы.
 
Ранее во Львове в понедельник, 9 декабря, произошел взрыв и пожар в многоэтажном доме на улице Кульпарковская, 172. 

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Теги: газ, Мукачево, взрыв, пострадавшие, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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