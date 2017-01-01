На Закарпатье от взрывов газа пострадали люди

По предварительным данным, вспыхнула газовая плита. 63-летнего мужчину было найдено вблизи с многочисленными тяжелыми ожогами.

В Закарпатской области произошли взрывы газа, из-за которых пострадали люди, сообщают в пятницу, 13 декабря, журналисты телеканала Sirius.

Первый случай произошел в селе Великие Лучки. По предварительным данным, вспыхнула газовая плита. 63-летнего мужчину было найдено вблизи с многочисленными тяжелыми ожогами. Жена пострадавшего призналась, что он имел привычку сначала включать газ, а потом зажигать спичку.

Второй случай произошел на улице Гулака Артемовского в Мукачево. Почти идентичные травмы получила 44-летняя женщина. Ее также доставили в реанимационное отделении.

В обоих случаях ожоги очень тяжелые.

Ранее во Львове в понедельник, 9 декабря, произошел взрыв и пожар в многоэтажном доме на улице Кульпарковская, 172.

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