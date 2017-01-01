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В Полтаве академию закрыли на карантин из-за вспышки кори

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Отменяются все виды других занятий, отработки задолженностей, культурно-художественные мероприятия и тому подобное.
Студенты будут отдыхать до 7 января
Студенты будут отдыхать до 7 января
 
В Полтаве Украинскую медицинскую стоматологическую академию закрыли на карантин из-за вспышки кори до 7 января, сообщается в пресс-службе УМСА в пятницу, 13 декабря.
 
"В связи с выявлением заболевания корью и в соответствии с действующим законодательством в Украинской медицинской стоматологической академии осуществляются необходимые меры по предупреждению распространения этого заболевания. С 13 декабря все студенты в связи с плановым завершением семестра и в соответствии с решением руководства УМСА имеют возможность отдохнуть до 7 января 2020 года ", - говорится в сообщении.
 
На этот период отменяются все виды других занятий, отработки задолженностей, культурно-художественные мероприятия и тому подобное.
 
В учебном заведении отрицают причастность хирургического отделения Полтавской областной клинической больницы им. Н. Склифосовского к вспышке кори.
 
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что пятеро студентов УМСА заболели корью. Трое из них работали по совместительству в урологическом, а двое - в хирургическом отделении Полтавской областной клинической больницы. Три дня тому назад у них появились симптомы кори - высокая температура и сыпь. Всех направили в инфекционную больницу.
 
Напомним, Украина вошла в пятерку стран по заболеваемости корью. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирной организации здравоохранения.
 
Всего с лета 2017 года корью в Украине заболели более 115 тысяч человек, 41 человек умер.

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Теги: эпидемия, Полтава, карантин, академия, корь
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Источник: korrespondent.net

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