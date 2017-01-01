Зеленский внес в ВР законопроект о децентрализации

Проект закона предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины в вопросе децентрализации власти.

Законопроект Зеленского был зарегистрирован в Верховной раде

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Соответствующие данные находятся на сайте парламента.

Документ, предложенный главой государства, был зарегистрирован в Верховной раде 13 декабря. В настоящий момент текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.

Ранее у Зеленского хотели должность главы облгосадминистрации заменить постом префекта, в Киеве создать райисполкомы, а местные выборы провести после окончания реформы децентрализации.

А недавно спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации.

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