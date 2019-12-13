Мать Шеремета прокомментировала результаты расследования

Людмила Шеремет говорит, что больше всего боится, что пострадают невинные люди, однако благодарна за то, что дело продолжают расследовать.

Мать убитого журналиста Павла Шеремета рассказала, что хочет правды, но боится, чтобы не пострадали невинные люди. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано в пятницу, 13 декабря.

Людмила Шеремет живет в Минске и говорит, что о брифинге по результатам расследования убийства ее сына, который накануне прошел в Киеве, узнала случайно. По ее словам, последние два года она не имела никаких контактов с украинскими правоохранителями.

"Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", - ответила Людмила Шеремет на вопрос о том, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению.

Людмила Шеремет добавила, что хорошо, что у Президента Украины Владимира Зеленского есть воля заниматься делом убийства Павла Шеремета, но расследование не доведено до логического завершения, и в лучшем случае - остановились где-то посередине.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet