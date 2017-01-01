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В больнице Днепра скончался боец ООС

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На этой неделе в Днепропетровской области похоронили бойца этого же батальона Романа Беспалого, который был в плену боевиков "ДНР".
Бойца похоронили в пятницу
Бойца похоронили в пятницу
ZN.UA
 
В Днепре в больнице скончался боец ООС, уволенный в запас военнослужащий 43-го батальона 53-й бригады Александр Завитайло, сообщает Радио Свобода в пятницу, 13 декабря.
 
По информации волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, боец умер в больнице от разрыва тромба. 
 
В пятницу его похоронили на Левобережном кладбище Днепра. Волонтеры собирают помощь для семьи. У бойца остались жена и мать. На этой неделе в Днепропетровской области похоронили бойца этого же батальона Романа Беспалого, который был в плену боевиков "ДНР". Его тело было передано из плена без внутренних органов. Идентифицировали его с помощью ДНК-экспертизы.
 
Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вечером 11 декабря погиб 26-летний военнослужащий из Хмельницкой области Андрей Дзюба.
 
Еще сообщалось, что в результате обстрела сепаратистов 7 декабря погиб младший сержант Дмитрий Темный.

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Теги: смерть, Днепр, донбасс, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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