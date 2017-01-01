В больнице Днепра скончался боец ООС

На этой неделе в Днепропетровской области похоронили бойца этого же батальона Романа Беспалого, который был в плену боевиков "ДНР".

В Днепре в больнице скончался боец ООС, уволенный в запас военнослужащий 43-го батальона 53-й бригады Александр Завитайло, сообщает Радио Свобода в пятницу, 13 декабря.

По информации волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк, боец умер в больнице от разрыва тромба.

В пятницу его похоронили на Левобережном кладбище Днепра. Волонтеры собирают помощь для семьи. У бойца остались жена и мать. На этой неделе в Днепропетровской области похоронили бойца этого же батальона Романа Беспалого, который был в плену боевиков "ДНР". Его тело было передано из плена без внутренних органов. Идентифицировали его с помощью ДНК-экспертизы.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вечером 11 декабря погиб 26-летний военнослужащий из Хмельницкой области Андрей Дзюба.

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