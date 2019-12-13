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Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину - СМИ

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Главный фигурант расследования по делу об убийстве Павла Шеремета якобы попросил родственника вынести из дома мину.
Мину нашли в полуразобранном состоянии
Мину нашли в полуразобранном состоянии
pravda.com.ua

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко перед обысками просил вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Украинская правда, со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отмечается, что с такой просьбой Антоненко 12 декабря якобы обратился по телефону к своему родственнику.

"Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зеленое, спрятанное в шкафу у Антоненко", - сообщил источник журналистов.

По сообщению, эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.

Источник издания отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизы.

В частности, ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

 

 

Как сообщалось, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

В ВСУ прокомментировали подозрения в адрес военнослужащего Андрея Антоненко.

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Теги: мина, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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