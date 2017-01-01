На КПП Ужгород мужчина хотел незаметно провезти 150 кг колбасы

У мужчины было обнаружено 213 колбас иностранного производства, торговых марок Bratislavska Kolbasa, Vijofel Magurska, Herkules Salama и т.д.

Мужчина утверждал, что везет только личные вещи прес-центр Держприкордонслужби

В Закарпатской области на пункте пропуска Ужгород водитель пытался ввезти в Украину свыше 150 кг колбасы, сообщает в пятницу, 13 декабря, Госпогранслужба.

Заполнив декларацию он отметил, что везет исключительно личные вещи, но таможенники решили проверить, что в машине на самом деле.

Так у него было обнаружено 213 колбас иностранного производства, торговых марок Bratislavska Kolbasa, Vijofel Magurska, Herkules Salama, Polikan Salama, общим весом более 158 кг.

Из-за нарушения таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, на водителя был составлен протокол, а продукты питания изъяты. Их стоимость устанавливается.

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