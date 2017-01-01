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Дело Маркива: Аваков озвучил ряд важных деталей

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В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Решение по жалобе ожидается в 2020 году.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
 
В деле заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива удалось установить важные детали, о чем сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с итальянской дипломитической миссией, пишет пресс-центр МВД.
 
По его словам, эти детали удалось установить в последнее время.
 
"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - заявил Аваков.
 
Он сообщил итальянской стороне, чтоо Украина активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере безопасности. Упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующем однако уже устаревшем межведомственном соглашении от 1993 года.
 
В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года. 
 
Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе. 
 
После этого Генеральная прокуратура Украины заявила о "страшной ошибкой" в связи с приговором Маркива. Заместитель генпрокурора Украины указал на три факта, которые свидетельствуют о невиновности украинского нацгвардейца.

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Теги: Италия, МВД, суд, заключенные, Арсен Аваков, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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