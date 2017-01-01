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В Сумах из окна многоэтажки выпал мужчина и разбился насмерть

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На территории Сумской области зафиксированы 109 несчастных случая, в которых 68 человек погибли.
Мужчина выпал с окна стройки
Мужчина выпал с окна стройки
kadorrgroup.com
 
Утром в четверг, 12 декабря, с 10-го этажа многоэтажки в Сумах упал 32-летний мужчина и от полученных травм умер на месте, сообщается в пресс-центре правоохранителей области.
 
Подробности не разглашаются. Полиция выясняет обстоятельства и подробности произошедшего.
 
На территории Сумской области зафиксированы 109 несчастных случая, в которых 68 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 111 с 57 погибшими).
 
Напомним, в Днепре студент выпал из окна девятого этажа общежития вуза на припаркованный под зданием Ford. После этого он слез с капота и, как ни в чем не бывало, пошел обратно к себе в комнату.
 
Ранее сообщалось, что мужчина упал в шахту вентиляции с 10 этажа и выжил. Житель Якутии уронил в вентиляцию свои валенки и свалился вниз, пытаясь их спасти.

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Теги: смерть, ЧП, Сумы, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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