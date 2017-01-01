Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Шеремета: суд арестовал Юлию Кузьменко

Комментариев: 0
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Юлия Кузьменко арестована
Юлия Кузьменко арестована
rbc.ua
 
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом вечером 13 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить в отношении Кузьменкомеру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года".
 
Решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения.
 
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
 
Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования.
 
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.
 
Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
 
В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, арест, подозреваемые, Павел Шеремет, убийство Шеремета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь