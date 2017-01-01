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Дело Шеремета: Авакову нужна помощь СБУ и разведки

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Для установления заказчиков преступления недостаточно Генпрокуратуры, подчеркнул глава МВД.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для определения заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета необходима помощь Службы безопасности и  главного управления разведки. Об этом он рассказал 13 декабря в эфире в программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.
 
"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь, мне не хватит Генеральной прокуратуры - нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - указал Аваков.
 
По словам главы МВД, преступление было "свехпродуманно".
 
"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления – ред.).  Это сложнейшее техническое преступление", – отметил Аваков.
 
Также министр признал возможность того, что подозреваемые в совершении преступления рассчитывали на прикрытие украинских или иностранных спецслужб.
 
"В разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить", – уточнил глава МВД.
 
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.
 
Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования.
 
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.
 
Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
 
В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Теги: СБУ, Аваков, заказчик, разведка, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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