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Киев готовит полноформатный визит Зеленского в США

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Стратегический характер отношений Украины и США остается без изменений, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Кулеба.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba
 
Киев продолжает работать над организацией полноценного визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал журналистам в Вашингтоне 13 декабря, сообщает C-SPAN.
 
“Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов. Стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается без изменений, и мы будем двигаться вперед”, - указал Кулеба.
 
Он подчеркнул, что размер финансовой помощи, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, "ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине".
 
По словам вице-премьера, у него запланирован ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета нацбезопасности при Белом доме.
 
Ранее он встретился с членами Конгресса. При этом, по словам Кулебы, никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Дональда Трампа.

 

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Теги: США, Украина-США, встреча, визит, вице-премьер-министр, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (0)
Колишній-східняк    14.12.2019, 04:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
Только не давайте ему там ничего говорить.
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