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Третий подозреваемый по делу Шеремета арестован

Комментариев: 25
Андрею Антоненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Андрея Антоненко арестовали
Андрея Антоненко арестовали
 
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом ночью 14 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить в отношении Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года.
 
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. 
 
Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования.
 
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.
 
Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
 
В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.
 

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Теги: суд, арест, подозреваемые, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (25)
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Мыкола    14.12.2019, 13:11
Оценка:  -1
Мыкола
Дориан, просто зайди на страна юа и почитай, как один из подозреваемых требовал 20 тысяч уе, чтобы не взорвали дом ! А ты говоришь они белые и пушистые !
Doriаn_    14.12.2019, 11:00
Оценка:  -2
Doriаn_
Уголовное дело шито белыми нитками в угоду кремля. Вчера обыски проходили в квартире еще одного музыканта Антина Мухарского. Но там вообще ничего не нашли - квартира сдается квартирантам.
kapablankas    14.12.2019, 12:18
Оценка:  0
kapablankas
это та кантора что скажет что нашли а что нет
держи карман шире
а по поводу кремля - не смеши птицефабрику в Василькове

просто мародерство волонтеров и добровольцев начало вылазить наружу
Doriаn_    14.12.2019, 12:55
Оценка:  -3
Doriаn_
Что там мародерить было ? Макароны, кильку или вантник камуфляжный ? Не смешите людей, и не меряйте их по себе.
kapablankas    14.12.2019, 14:32
Оценка:  0
kapablankas
а ты спроси у Дугарь - откуда машины и квартиры

или она ох у енный олигарх ????

обхезались так помалкивайте
ZaPetra    14.12.2019, 10:38
Оценка:  -7
ZaPetra
Нацики должны сидеть, просто должны )
Doriаn_    14.12.2019, 12:56
Оценка:  -2
Doriаn_
Садись дарагой. Никто не возражает.
ZaPetra    14.12.2019, 12:58
Оценка:  -1
ZaPetra
пока что садят твоих побратимов ) и я не возражаю
alex-zol    14.12.2019, 09:25
Оценка:  -8
alex-zol
Для кого эти дебилоидные пояснения, ветеран-музыкант. Да срать на это. Или его должно стать жалко?)))))
Woodbrother    14.12.2019, 10:18
Оценка:  +3
Woodbrother
На вас и на вашу москву тоже всем насрать. Примите это как должное.
alex-zol    14.12.2019, 10:36
Оценка:  +1
alex-zol
зозуля, без флага и родины, о чем ты мычишь?)))))))))))))))))))))) ))))
ZaPetra    14.12.2019, 10:41
Оценка:  +1
ZaPetra
а он не знает. Он просто делает какой то высeр не вникая в смысловую нагрузку ) Это ж белка чего еще от нее ждать?
Woodbrother    14.12.2019, 08:56
Оценка:  +5
Woodbrother
ОПЕРАТОРА ШЕРЕМЕТА В МИНСКЕ ТОЖЕ ЭТОТ МУЗЫКАНТ ЗАКАЗАЛ? СВИДЕТЕЛИ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОПЕРАТОРА ЗАТОЛКАЛИ В БУСИК КГБ БЕЛАРУСИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЖИВЫМ ЕГО НИКТО НЕ ВИДЕЛ. МУЗЫКАНТ ИЗ УКРАИНЫ КОМАНДУЕТ КГБ БЕЛАРУСИ ? БРЕДЯТИНА ТО КАКАЯ.
Бувший_зхiдняк    14.12.2019, 07:57
Оценка:  -11
Бувший_зхiдняк
медсестра, вытиран-музыкант, и детский хихург.....они там сами себе придумывают "псевдонимы"? Обычные убийцы без принципов ,совести. Кто заплатит того и обслужат...
Woodbrother    14.12.2019, 08:53
Оценка:  +4
Woodbrother
ГДЕ ВЫ ТАМ УБИЙЦ ВИДЕЛИ ? ПРОСТО АВАКОВ ОТРАБАТЫВАЕТ РЮКЗАЧКИ, ВИСЯ НА КРЮЧКЕ У ДЯДИ БЕНИ,
VSHIVANKA    14.12.2019, 07:13
Оценка:  -8
VSHIVANKA
А ПОЧЕМУ МОЛЧАТ НАЦИКИ , ГДЕ БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ ?
КУДА ПРОПАЛИ С ЛИНИИ ФРОНТА БИЛЕЦКИЙ И КОМПАНИЯ , КОТОРЫЕ КЛЯЛИСЬ , ЧТО НЕ УЙДУТ ОТТУДА ?
ИЛИ УЖЕ НАЧАЛОСЬ ДЕЛЕНИЕ НА ХОРОШИХ ФАШИСТОВ И ПЛОХИХ ?
ПЛОХИХ МОЖНО И ЗАКРЫТЬ НА ПОКАЗ , А ХОРОШИХ ПРИДЕРЖАТЬ ДО ПОРЫ , ДО ВРЕМЕНИ ...
VSHIVANKA    14.12.2019, 07:18
Оценка:  -7
VSHIVANKA
КУДА ТАК МОЛНИЕНОСНО ИСЧЕЗ НОВЫЙ ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ МАЙДАУН , ИЛИ ХВАТИЛО ОДНОГО. СИГНАЛА. ИЗ ГОРОДУ ПАРИЖУ ОТ ЧЕЛОВЕКА ДОПИВШЕГО ХАЛЯВНОЕ ВИНИШКО , ЧТО ЗРАДЫ НЕТ И МОЖНО РАСХОДИТЬСЯ ?
КТО РЕАЛЬНО ДЕРЖИТ СИТУАЦИЮ В РУКАХ И ОТКУДА ПОЛУЧАЕТ КОМАНДЫ ?
МорозовПавлик    14.12.2019, 07:58
Оценка:  +3
МорозовПавлик
ГДЕ ТЫ ЗРАДУ УВИДЕЛО ПЯДРИЛО ПУКИНСКОЕ ?)))
Бувший_зхiдняк    14.12.2019, 08:01
Оценка:  -10
Бувший_зхiдняк
Путин слил второй майдаун и организовал первый что бы
- получить Крым, укрепив геопозиции России
- достроить СП2 , продавив решение о постройке используя "нестабильность Украины" погрязшей в "гражданском" конфликте.
- Получить мигрантов с Украины, ведь Россия теряет -300к в год!!!
Бувший_зхiдняк    14.12.2019, 08:03
Оценка:  -11
Бувший_зхiдняк
все нацики, сами того не понимая, действуют в его интересах. Но поскольку "пользуют" их "в темную" они никогда этого не поймут. А кто поймет (единицы) никогда не признают ибо это позор.
Бувший_зхiдняк    14.12.2019, 08:04
Оценка:  -8
Бувший_зхiдняк
есть старое правило когда не можешь понять кто сделал, то "ищи кому выгодно" и "смотри кто остался в плюсе"
VSHIVANKA    14.12.2019, 08:16
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КОНЕЧНО, ЭТО ВСЁ ПУТИН ВИНОВАТ , ОН МОЖЕТ ВСЁ , ОН ВЛАСТЕЛИН МИРА....)))
СЛУШАЙТЕСЬ И ПОВИНУЙТЕСЬ БАНДЕРЛОГИ !!!
Woodbrother    14.12.2019, 08:58
Оценка:  +1
Woodbrother
Бувший_зхiдняк - убийство шеремета было выгодно властям Беларуси и властям на россии. Именно на них писал свои критичнеские статьи этот беглый журналист.
bertal    14.12.2019, 11:09
Оценка:  -4
bertal
почитай его последние статьи, он жил в Украине и писал про Украину, белорусы и россияне, ему были пох. он был гражданином Украины, а тебе дуре пора на укол
bertal    14.12.2019, 11:10
Оценка:  -2
bertal
это к пендерли, бобру
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