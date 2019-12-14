Третий подозреваемый по делу Шеремета арестован
Андрею Антоненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом ночью 14 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить в отношении Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.
Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования.
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.
Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.
Ранее суд отправил Дугарь под домашний арест, а Кузьменко арестовали до 8 февраля 2020 года.
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держи карман шире
а по поводу кремля - не смеши птицефабрику в Василькове
просто мародерство волонтеров и добровольцев начало вылазить наружу
или она ох у енный олигарх ????
обхезались так помалкивайте
КУДА ПРОПАЛИ С ЛИНИИ ФРОНТА БИЛЕЦКИЙ И КОМПАНИЯ , КОТОРЫЕ КЛЯЛИСЬ , ЧТО НЕ УЙДУТ ОТТУДА ?
ИЛИ УЖЕ НАЧАЛОСЬ ДЕЛЕНИЕ НА ХОРОШИХ ФАШИСТОВ И ПЛОХИХ ?
ПЛОХИХ МОЖНО И ЗАКРЫТЬ НА ПОКАЗ , А ХОРОШИХ ПРИДЕРЖАТЬ ДО ПОРЫ , ДО ВРЕМЕНИ ...
КТО РЕАЛЬНО ДЕРЖИТ СИТУАЦИЮ В РУКАХ И ОТКУДА ПОЛУЧАЕТ КОМАНДЫ ?
- получить Крым, укрепив геопозиции России
- достроить СП2 , продавив решение о постройке используя "нестабильность Украины" погрязшей в "гражданском" конфликте.
- Получить мигрантов с Украины, ведь Россия теряет -300к в год!!!
СЛУШАЙТЕСЬ И ПОВИНУЙТЕСЬ БАНДЕРЛОГИ !!!