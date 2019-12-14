Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У нас есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей - глава МИД

Комментариев: 4
Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
пресс-служба МИД
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в апреле, Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной сфере для усиления своей позиции на переговорах. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.

Читай также: Украина предана минским соглашениям – Пристайко

По словам главы МИД, для Киева важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной, как договорились на саммите в Париже.

 
Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, - подчеркнул Пристайко.
 
Министр уточнил, что это четыре закона, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский.
 
Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса - эти все вопросы должны быть решены, - указал он.

Читай также: В Минске согласуют дату прекращения огня

Как отметил Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в нормандском формате, тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Напомним, определены новые участки разведения на Донбассе. Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram. 

Поделись:
Теги: Украина, амнистия, донбасс, особый статус Донбасса, нормандская четверка, нормандская встреча, Вадим Пристайко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    14.12.2019, 10:18
Оценка:  +2
bertal
За пять минут наедине, сколько задачек Путин задал ЗЕ? Теперь ЗЕ готовит домашнее задание, это "победа" со счетом 2:1 )))) да лохи? Автономию Донецку и Луганску обеспечено(
VSHIVANKA    14.12.2019, 07:23
Оценка:  0
VSHIVANKA
ДАВАЙТЕ ДВОЕЧНИКИ , ДЕЛАЙТЕ УРОКИ , НЕ ТО БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА С ПОСТАНОВКОЙ В УГОЛ , ДА ТАК , ЧТО И " РОДИТЕЛИ " С ВАШИНГТОНА НЕ ПОМОГУТ ....
А УЧИТЕЛЯ У ВАС СТРОГИЕ , УРОКИ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ И ПРИДИРЧИВО .....)))
МорозовПавлик    14.12.2019, 07:56
Оценка:  -2
МорозовПавлик
ПУКИН ТЕБЯ НАУЧИЛ ПЕРДЕТЬ И СОСАТЬ ! ВОТ И ПЕРДИ И СОСИ ВАТОПЫДОР )))
ira0957    14.12.2019, 10:19
Оценка:  -1
ira0957
МорозовПавлик а у вас, х о х л о в, одна тема: пердеть и сосать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь