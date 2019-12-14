У нас есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей - глава МИД

Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в апреле, Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной сфере для усиления своей позиции на переговорах. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.

Читай также: Украина предана минским соглашениям – Пристайко По словам главы МИД, для Киева важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной, как договорились на саммите в Париже.

Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, - подчеркнул Пристайко.

Министр уточнил, что это четыре закона, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса - эти все вопросы должны быть решены, - указал он.

Читай также: В Минске согласуют дату прекращения огня Как отметил Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в нормандском формате, тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

Напомним, определены новые участки разведения на Донбассе . Приоритетными будут те участки, которые имеют "значительное и большое гуманитарное значение".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.