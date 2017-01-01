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У Киева есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей - глава МИД

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Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в апреле, Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной сфере для усиления своей позиции на переговорах. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.
 
По словам главы МИД, для Киева важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной, как договорились на саммите в Париже.
 
"Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей", - подчеркнул Пристайко.
 
Министр уточнил, что это четыре закона, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский.
 
"Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса - эти все вопросы должны быть решены", - указал он.
 
Как отметил Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в нормандском формате, тем сильнее будет ее позиция на переговорах.
 
Напомним, глава МИД также заявил, что власти Украины выполняют минские договоренности, внося изменения в Конституцию по децентрализации.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 9 декабря в Париже состоялся саммит нормандской четверки. По итогам встречи лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились встретиться через четыре месяца.

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Теги: Украина, амнистия, донбасс, особый статус Донбасса, нормандская четверка, нормандская встреча, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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