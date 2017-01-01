У Киева есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей - глава МИД

Украина должна подготовиться к следующему саммиту в апреле, чтобы иметь сильную позицию на переговорах с РФ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в апреле, Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной сфере для усиления своей позиции на переговорах. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.

По словам главы МИД, для Киева важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной, как договорились на саммите в Париже.

"Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей", - подчеркнул Пристайко.

Министр уточнил, что это четыре закона, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса - эти все вопросы должны быть решены", - указал он.

Как отметил Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в нормандском формате, тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

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