Чиновники "решали" за деньги земельные вопросы. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Председатель объединенной территориальной громады (ОТГ) в Кировоградской области требовал и получил 100 тысяч гривен взятки, а его коллега из Житомирской области – 2,5 тысячи долларов. Злоумышленники задержаны, сообщила накануне Нацполиция.

Так, 12 декабря в Кировоградской области правоохранители задержали чиновника во время получения второй части взятки – 60 тысяч гривен.

За предоставление в аренду двух земельных участков председатель объединенной территориальной общины, в состав которой входит 11 населенных пунктов, требовал 100 тысяч гривен. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт получения фигурантом первой части средств.

А в пятницу, 13 декабря, за решение аналогичного вопроса оперативники управления правоохранители также задержали председателя ОТГ. В этом случае за выделение земельного участка под АЗС чиновник требовал и получил 2500 долларов.

По фактам открыты уголовные производства по статье о принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: Полицейские задержали за взятки двух глав ОТГ

Накануне во Львове задержали за взятку оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области и его брата. Они требовали 4 тысячи долларов от студентов.

Также сообщалось, что ранее попавшегося на взятке судью оправдали на Хмельнитчине. Суд слушал дело с 2012 года, но оправдал подсудимого "из-за недоказательства вины". Подсудимый продолжит работать на должности судьи районного суда.

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