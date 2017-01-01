Итоги 13 декабря: деньги Януковича и российский "совет" Зеленскому

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Журналисты нашли связь Коломойского и Портнова; в Кремле посоветовали Зеленскому, как относится к РФ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Кремле посоветовали Зеленскому, "как жать руку Путину"

В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов сто раз пожать руку Путину, если РФ вернет Крым. Пресс-секретарь главы РФ посоветовал “в целом не поднимать эту тему“.

Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять Минские договоренности.

Против Трубы и Богдана открыто уголовное дело по заявлению Порошенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовные производства по заявлению Игоря Голованя - адвоката пятого Президента Украины Петра Порошенко - в отношении нескольких лиц, среди которых директор Государственного бюро расследований (ГБР) Труба, руководитель Офиса Президента (ОП) Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Коломойский дал Портнову машину и жилье по возвращению в Украину

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский мог обеспечить экс-замглавы Администрации президента при Януковиче Андрея Портнова жильем, охраной и автомобилем по возвращению того в Украину.

По информации Схем, автомобили, которыми пользовался Портнов по возвращению в Украину, были зафиксированы на выезде из офиса Коломойского. Более того, автомобиль охраны, который сопровождает скандального юриста, зарегистрирован на компанию, которая входит в структуру неформальной группы “Приват”.

“Газопровод тоже у нас”: У Лаврова ответили на шутку Зеленского о газе

Первые лица Украины и России публично пошутили на тему газа. Представитель МИД РФ Мария Захарова решила не отставать.

Чиновница на своей странице в Facebook ответила на шутку Зеленского о газе, которую он озвучил в ходе программы “Право на владу” на 1+1, где президент сказал, что “у нас газопровод”.

Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят! - написала Захарова по мотивам стишка Сергея Михалкова.

Швейцария заморозила счета “семьи” Януковича

Швейцария еще на год заморозила активы беглого Виктора Януковича и лиц из его ближайшего окружения в размере 70 млн швейцарских франков (71,2 млн долларов).

Известно, что данное решение было принято с целью дальнейшего судебного сотрудничества Украины со Швейцарией.

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