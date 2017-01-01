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Дожди и плюсовая температура: какую погоду обещают 14 декабря

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Синоптики обнародовали совершенно не зимний прогноз погоды.
Погода 14 декабря
Погода 14 декабря
meteo.gov.ua

14 декабря в Украине будет облачно, вероятны осадки в виде кратковременных дождей. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны облачно. На протяжении дня вероятны осадки в виде дождя. Воздух прогреется в пределах +3…+7 градусов по Цельсию.

На востоке Украины также осадки в виде дождя. Местами ожидается мокрый снег. На улице +3…+6 градусов по Цельсию. 

Южным регионам обещают хмурый день и осадки в виде кратковременного дождя. На термометре +7…+11 градусов по Цельсию. 

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В северной части страны 14 декабря будет облачно, местами передают мокрый снег с дождем. Днем воздух прогреется в пределах +3…+5 градусов.

В Центральной Украине ожидается дождливый, но относительно теплый день. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +6 градусов по Цельсию. 

В Киеве облачно. На улице +2…+4, ночью - до -1.

Напомним, известно, к чему готовиться Киеву на выходные. Укргидрометцентр рассказал, чего ждать от погоды 14 и 15 декабря.

 

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Теги: погода
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