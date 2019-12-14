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В прямом эфире: журналист Гордон заявил, что его пытались убить

Комментариев: 6
По его словам, угрозы шли из РФ.
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
скриншот

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его пытались убить накануне президентских выборов 2019 года. 

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Об этом Гордон сообщил в прямом эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера.

По его словам, лично глава СБУ Грицак открыл дело о терроризме. Ему выделили государственную охрану.

Председатель СБУ генерал Грицак лично открыл дело о терроризме. Несколько месяцев меня охраняла группа "Альфа", около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождения, со всеми необходимыми атрибутами. Но это не жизнь была, - сказал Гордон.

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По его словам, угрозы его жизни шли с Российской Федерации. Детали громкого дела Гордон не рассказал.

Напомним, Гордон пышно отпраздновал День рождения. На празднике телеведущего засветились одиозные фигуры.

 

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Теги: Гордон, убийство, угрозы, СБУ
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Комментариев (6)
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Media-sapiens    14.12.2019, 12:41
Оценка:  0
Media-sapiens
"Альфа", около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами"
забыл про вертолеты, и еще Global Hawk присматривал на всякий случай за бликами на драгоценной лысинке...
kapablankas    14.12.2019, 12:22
Оценка:  +1
kapablankas
20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождения,

- 2 танка
- все бронекатера
- 3 истрибителя
ЗаУкраїну    14.12.2019, 12:03
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
гон.дон пиарится. Его давно пора не просто убить, четвертовать гада пресмыкающегося надо.
kapablankas    14.12.2019, 11:40
Оценка:  +5
kapablankas
резиновой бомбой ????

ой пардон был же в списках Бабченка

точно
SEMPENTY    14.12.2019, 11:34
Оценка:  +10
SEMPENTY
Дима решил о себе напомнить... а то начали забывать...
kapablankas    14.12.2019, 12:12
Оценка:  +1
kapablankas
пирамидки не помогают
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