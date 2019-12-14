В прямом эфире: журналист Гордон заявил, что его пытались убить
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его пытались убить накануне президентских выборов 2019 года.
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Об этом Гордон сообщил в прямом эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера.
По его словам, лично глава СБУ Грицак открыл дело о терроризме. Ему выделили государственную охрану.
Председатель СБУ генерал Грицак лично открыл дело о терроризме. Несколько месяцев меня охраняла группа "Альфа", около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождения, со всеми необходимыми атрибутами. Но это не жизнь была, - сказал Гордон.
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По его словам, угрозы его жизни шли с Российской Федерации. Детали громкого дела Гордон не рассказал.
Напомним, Гордон пышно отпраздновал День рождения. На празднике телеведущего засветились одиозные фигуры.
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забыл про вертолеты, и еще Global Hawk присматривал на всякий случай за бликами на драгоценной лысинке...
- 2 танка
- все бронекатера
- 3 истрибителя
ой пардон был же в списках Бабченка
точно