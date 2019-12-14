В прямом эфире: журналист Гордон заявил, что его пытались убить

По его словам, угрозы шли из РФ.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что его пытались убить накануне президентских выборов 2019 года.

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Об этом Гордон сообщил в прямом эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера.

По его словам, лично глава СБУ Грицак открыл дело о терроризме. Ему выделили государственную охрану.

Председатель СБУ генерал Грицак лично открыл дело о терроризме. Несколько месяцев меня охраняла группа "Альфа", около 20 человек, с собаками, снайперами, бронированными машинами, с машинами сопровождения, со всеми необходимыми атрибутами. Но это не жизнь была, - сказал Гордон.

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По его словам, угрозы его жизни шли с Российской Федерации. Детали громкого дела Гордон не рассказал.

Напомним, Гордон пышно отпраздновал День рождения. На празднике телеведущего засветились одиозные фигуры.

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